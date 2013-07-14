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Ганза - Бавария

14.07.2013, Воскресенье, 18:50 мск Росток, стадион Остзеештадион Товарищеские матчи Ганза - Бавария
Германия. Бундеслига (2007/2008)
18 тур
1 февраля, пятница 22:30 Ганза 1:2 Бавария
1 тур
11 августа, суббота 17:30 Бавария 3:0 Ганза
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