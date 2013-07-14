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Карлсруэ - Валенсия

14.07.2013, Воскресенье, 18:00 мск Карлсруэ, стадион Вилдпаркштадион Товарищеские матчи Карлсруэ - Валенсия
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