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Сеница - ОФК Титоград

25.07.2013, Четверг, 21:30 мск Лига Европы, 2 раунд , ответный матч Сеница - ОФК Титоград
Первый матч: 2 - 2
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 2 раунд
первый матч		 18 июля, четверг 20:00 ОФК Титоград 2:2 Сеница
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