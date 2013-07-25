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Минск - Валлетта

25.07.2013, Четверг, 19:00 мск Жодино, стадион Торпедо Лига Европы, 2 раунд , ответный матч Минск - Валлетта
Первый матч: 1 - 1
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 2 раунд
первый матч		 18 июля, четверг 21:30 Валлетта 1:1 Минск
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