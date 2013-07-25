Введите ваш ник на сайте

Сент-Джонстон - Русенборг

25.07.2013, Четверг, 22:45 мск Перт, стадион Макдиармид Парк Лига Европы, 2 раунд , ответный матч Сент-Джонстон - Русенборг
Первый матч: 1 - 0
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 2 раунд
первый матч		 18 июля, четверг 21:00 Русенборг 0:1 Сент-Джонстон
...
  • Читайте нас: 