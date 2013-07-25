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Пяст - Карабах

25.07.2013, Четверг, 19:30 мск Гливице, стадион Пяст Лига Европы, 2 раунд , ответный матч Пяст - Карабах
Первый матч: 1 - 2
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 2 раунд
первый матч		 18 июля, четверг 20:00 Карабах 2:1 Пяст
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