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Ботев - Зриньски

25.07.2013, Четверг, 21:30 мск Пловдив, стадион Христо Ботев Лига Европы, 2 раунд , ответный матч Ботев - Зриньски
Первый матч: 1 - 1
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 2 раунд
первый матч		 18 июля, четверг 20:30 Зриньски 1:1 Ботев
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