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Дачия - Черноморец

25.07.2013, Четверг, 21:15 мск Лига Европы, 2 раунд , ответный матч Дачия - Черноморец
Первый матч: 0 - 2
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 2 раунд
первый матч		 18 июля, четверг 21:00 Черноморец 2:0 Дачия
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