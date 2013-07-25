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Жилина - Олимпия

25.07.2013, Четверг, 19:30 мск Жилина, стадион Под Дубном Лига Европы, 2 раунд , ответный матч Жилина - Олимпия
Первый матч: 1 - 3
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 2 раунд
первый матч		 18 июля, четверг 22:45 Олимпия 3:1 Жилина
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