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ИБВ - Црвена Звезда

25.07.2013, Четверг, 22:30 мск Вестманнаэйяр, стадион Хастейнсволлюр Лига Европы, 2 раунд , ответный матч ИБВ - Црвена Звезда
Первый матч: 0 - 2
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 2 раунд
первый матч		 18 июля, четверг 22:30 Црвена Звезда 2:0 ИБВ
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