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Линфилд - Ксанти

25.07.2013, Четверг, 22:45 мск Белфаст, стадион Виндзор Парк Лига Европы, 2 раунд , ответный матч Линфилд - Ксанти
Первый матч: 1 - 0
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 2 раунд
первый матч		 18 июля, четверг 22:15 Ксанти 0:1 Линфилд
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