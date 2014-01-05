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Судьи
Главный судья:
Айса Гамес (Валенсия)

Севилья - Хетафе

05.01.2014, Воскресенье, 15:00 мск Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан Испания. Примера, 18 тур Севилья - Хетафе
Испания. Примера (2012/2013)
20 тур
19 января, суббота 23:00 Хетафе 1:1 Севилья
1 тур
18 августа, суббота 23:00 Севилья 2:1 Хетафе
Испания. Примера (2011/2012)
34 тур
16 апреля, понедельник 23:00 Хетафе 5:1 Севилья
15 тур
5 декабря, понедельник 23:59 Севилья 3:0 Хетафе
Испания. Примера (2010/2011)
32 тур
16 апреля, суббота 20:00 Хетафе 1:0 Севилья
13 тур
27 ноября, суббота 22:00 Севилья 1:3 Хетафе
Испания. Примера (2009/2010)
34 тур
25 апреля, воскресенье 23:00 Хетафе 4:3 Севилья
15 тур
19 декабря, суббота 22:00 Севилья 1:2 Хетафе
Испания. Кубок (2009/2010)
1/2 финала
ответный матч		 10 февраля, среда 23:55 Хетафе 1:0 Севилья
1/2 финала
ответный матч		 3 февраля, среда 23:55 Севилья 2:0 Хетафе
Испания. Примера (2008/2009)
30 тур
12 апреля, воскресенье 21:00 Севилья 0:1 Хетафе
11 тур
16 ноября, воскресенье 19:00 Хетафе 0:2 Севилья
Испания. Примера (2007/2008)
20 тур
19 января, суббота 22:00 Хетафе 3:2 Севилья
1 тур
25 августа, суббота 23:55 Севилья 4:1 Хетафе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Атлетико М 38 28 6 4 77:26 +51 90
2. Барселона 38 27 6 5 100:33 +67 87
3. Реал 38 27 6 5 104:38 +66 87
4. Атлетик Б 38 20 10 8 66:39 +27 70
5. Севилья 38 18 9 11 69:52 +17 63
6. Вильярреал 38 17 8 13 60:44 +16 59
7. Реал Сосьедад 38 16 11 11 62:55 +7 59
8. Валенсия 38 13 10 15 51:53 -2 49
9. Сельта 38 14 7 17 49:54 -5 49
10. Леванте 38 12 12 14 35:43 -8 48
11. Малага 38 12 9 17 39:46 -7 45
12. Райо Вальекано 38 13 4 21 46:80 -34 43
13. Хетафе 38 11 9 18 35:54 -19 42
14. Эспаньол 38 11 9 18 41:51 -10 42
15. Гранада 38 12 5 21 32:56 -24 41
16. Эльче 38 9 13 16 30:50 -20 40
17. Альмерия 38 11 7 20 43:71 -28 40
18. Осасуна 38 10 9 19 32:62 -30 39
19. Вальядолид 38 7 15 16 38:60 -22 36
20. Бетис 38 6 7 25 36:78 -42 25
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