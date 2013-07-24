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Партизан - Ширак

24.07.2013, Среда, 22:45 мск Белград, стадион Партизан Лига чемпионов, 2 раунд , ответный матч Партизан - Ширак
Первый матч: 1 - 1
Лига чемпионов (2013/2014)
2 раунд
первый матч		 17 июля, среда 17:00 Ширак 1:1 Партизан
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