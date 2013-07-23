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ЭБ/Стреймур - Динамо

23.07.2013, Вторник, 22:00 мск Торсхавн, стадион Торсвеллур Лига чемпионов, 2 раунд , ответный матч ЭБ/Стреймур - Динамо
Первый матч: 1 - 6
Лига чемпионов (2013/2014)
2 раунд
первый матч		 16 июля, вторник 20:00 Динамо 6:1 ЭБ/Стреймур
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