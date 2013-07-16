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Динамо - ЭБ/Стреймур

16.07.2013, Вторник, 20:00 мск Тбилиси, стадион Борис Пайчадзе Лига чемпионов, 2 раунд , первый матч Динамо - ЭБ/Стреймур
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