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Челябинск - Динамо

29.09.2013, Воскресенье, 13:00 мск Челябинск, стадион Центральный Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 13 тур Челябинск - Динамо
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
3 тур
1 августа, четверг 18:00 Динамо 0:1 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
17 тур
17 октября, среда 13:00 Челябинск 1:0 Динамо
1 тур
21 июля, суббота 18:00 Динамо 0:0 Челябинск
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
27 тур
11 октября, вторник 15:00 Динамо 1:1 Челябинск
26 тур
5 октября, среда 14:00 Челябинск 2:1 Динамо
1 тур
24 апреля, воскресенье 00:00 Динамо 0:2 Челябинск
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2010
23 тур
10 октября, воскресенье 16:30 Челябинск 2:0 Динамо
11 тур
11 июля, воскресенье 18:00 Динамо 0:2 Челябинск
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009
19 тур
16 августа, воскресенье 16:00 Челябинск 3:1 Динамо
3 тур
7 мая, четверг 18:00 Динамо 0:0 Челябинск
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тюмень 27 19 4 4 44:17 +27 61
2. Волга Ул 27 19 3 5 40:23 +17 60
3. КАМАЗ 27 15 4 8 44:36 +8 49
4. Челябинск 27 13 5 9 45:25 +20 44
5. Зенит Иж 27 10 10 7 28:19 +9 40
6. Сызрань-2003 27 10 10 7 33:30 +3 40
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