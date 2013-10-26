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Рубин-2 - Тюмень

26.10.2013, Суббота, 18:30 мск Казань, стадион Рубин Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 18 тур Рубин-2 - Тюмень
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
8 тур
4 сентября, среда 17:00 Тюмень 1:0 Рубин-2
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
31 тур
2 июня, воскресенье 18:00 Тюмень 2:0 Рубин-2
15 тур
8 октября, понедельник 15:00 Рубин-2 0:2 Тюмень
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
29 тур
23 октября, воскресенье 16:00 Рубин-2 0:1 Тюмень
15 тур
20 июля, среда 00:00 Тюмень 2:1 Рубин-2
3 тур
6 мая, пятница 14:00 Рубин-2 2:1 Тюмень
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2010
15 тур
17 августа, вторник 18:00 Рубин-2 1:4 Тюмень
3 тур
11 мая, вторник 16:00 Тюмень 4:0 Рубин-2
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009
22 тур
30 августа, воскресенье 16:00 Рубин-2 1:2 Тюмень
6 тур
22 мая, пятница 16:00 Тюмень 4:0 Рубин-2
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Лада-Тольятти 27 9 8 10 31:31 0 35
2. Носта 27 6 11 10 30:32 -2 29
3. 27 5 10 12 17:35 -18 25
4. Динамо Кр 27 5 8 14 16:23 -7 23
5. Спартак Й-О 27 2 12 13 20:41 -21 18
6. Рубин-2 27 3 7 17 18:54 -36 16
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