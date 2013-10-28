Зенит-Ижевск - Динамо

|8 тур
|4 сентября, среда
|17:00
|Динамо
|0:1
|Зенит-Ижевск
|8 тур
|4 сентября, среда
|17:00
|Динамо
|0:1
|Зенит-Ижевск
|1/128 финала
|22 июля, понедельник
|18:00
|Динамо
|0:1
|Зенит-Ижевск
|20 тур
|29 октября, понедельник
|14:00
|Динамо
|1:1
|Зенит-Ижевск
|4 тур
|5 августа, воскресенье
|18:00
|Зенит-Ижевск
|3:2
|Динамо
|1/256 финала
|15 июля, воскресенье
|18:00
|Динамо
|0:3
|Зенит-Ижевск
|39 тур
|5 июня, вторник
|17:00
|Зенит-Ижевск
|0:1
|Динамо
|25 тур
|29 сентября, четверг
|16:00
|Динамо
|0:2
|Зенит-Ижевск
|13 тур
|7 июля, четверг
|18:00
|Зенит-Ижевск
|1:0
|Динамо
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Тюмень
|27
|19
|4
|4
|44:17
|+27
|61
|2.
|Волга Ул
|27
|19
|3
|5
|40:23
|+17
|60
|3.
|КАМАЗ
|27
|15
|4
|8
|44:36
|+8
|49
|4.
|Челябинск
|27
|13
|5
|9
|45:25
|+20
|44
|5.
|Зенит Иж
|27
|10
|10
|7
|28:19
|+9
|40
|6.
|Сызрань-2003
|27
|10
|10
|7
|33:30
|+3
|40