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Зенит-Ижевск - Динамо

28.10.2013, Понедельник, 18:00 мск Ижевск, стадион ЦРС "Зенит" Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 18 тур Зенит-Ижевск - Динамо
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
8 тур
4 сентября, среда 17:00 Динамо 0:1 Зенит-Ижевск
Россия. Кубок (2013/2014)
1/128 финала
22 июля, понедельник 18:00 Динамо 0:1 Зенит-Ижевск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
20 тур
29 октября, понедельник 14:00 Динамо 1:1 Зенит-Ижевск
4 тур
5 августа, воскресенье 18:00 Зенит-Ижевск 3:2 Динамо
Россия. Кубок (2012/2013)
1/256 финала
15 июля, воскресенье 18:00 Динамо 0:3 Зенит-Ижевск
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
39 тур
5 июня, вторник 17:00 Зенит-Ижевск 0:1 Динамо
25 тур
29 сентября, четверг 16:00 Динамо 0:2 Зенит-Ижевск
13 тур
7 июля, четверг 18:00 Зенит-Ижевск 1:0 Динамо
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тюмень 27 19 4 4 44:17 +27 61
2. Волга Ул 27 19 3 5 40:23 +17 60
3. КАМАЗ 27 15 4 8 44:36 +8 49
4. Челябинск 27 13 5 9 45:25 +20 44
5. Зенит Иж 27 10 10 7 28:19 +9 40
6. Сызрань-2003 27 10 10 7 33:30 +3 40
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