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Сызрань-2003 - Зенит-Ижевск

22.10.2013, Вторник, 19:00 мск Сызрань, стадион Спортивный комплекс "Кристалл" Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 17 тур Сызрань-2003 - Зенит-Ижевск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
7 тур
27 августа, вторник 18:00 Зенит-Ижевск 0:0 Сызрань-2003
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
21 тур
18 апреля, четверг 18:00 Зенит-Ижевск 1:1 Сызрань-2003
5 тур
14 августа, вторник 19:00 Сызрань-2003 2:2 Зенит-Ижевск
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
30 тур
29 октября, суббота 17:00 Сызрань-2003 2:1 Зенит-Ижевск
16 тур
4 августа, четверг 19:00 Зенит-Ижевск 4:0 Сызрань-2003
4 тур
14 мая, суббота 13:00 Сызрань-2003 2:1 Зенит-Ижевск
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тюмень 27 19 4 4 44:17 +27 61
2. Волга Ул 27 19 3 5 40:23 +17 60
3. КАМАЗ 27 15 4 8 44:36 +8 49
4. Челябинск 27 13 5 9 45:25 +20 44
5. Зенит Иж 27 10 10 7 28:19 +9 40
6. Сызрань-2003 27 10 10 7 33:30 +3 40
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