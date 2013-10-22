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Тюмень - Лада-Тольятти

22.10.2013, Вторник, 17:00 мск Тюмень, стадион Геолог Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 17 тур Тюмень - Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
7 тур
27 августа, вторник 18:30 Лада-Тольятти 0:1 Тюмень
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
27 тур
15 мая, среда 16:00 Тюмень 4:1 Лада-Тольятти
11 тур
16 сентября, воскресенье 18:30 Лада-Тольятти 1:0 Тюмень
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009
23 тур
7 сентября, понедельник 17:00 Тюмень 2:1 Лада-Тольятти
7 тур
30 мая, суббота 17:30 Лада-Тольятти 0:0 Тюмень
Чемпионат России 1994
17 тур
27 июля, среда 00:00 Лада-Тольятти 1:1 Тюмень
8 тур
24 апреля, воскресенье 00:00 Тюмень 0:0 Лада-Тольятти
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тюмень 27 19 4 4 44:17 +27 61
2. Волга Ул 27 19 3 5 40:23 +17 60
3. КАМАЗ 27 15 4 8 44:36 +8 49
4. Челябинск 27 13 5 9 45:25 +20 44
5. Зенит Иж 27 10 10 7 28:19 +9 40
6. Сызрань-2003 27 10 10 7 33:30 +3 40
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