Тюмень - Лада-Тольятти

|7 тур
|27 августа, вторник
|18:30
|Лада-Тольятти
|0:1
|Тюмень
|7 тур
|27 августа, вторник
|18:30
|Лада-Тольятти
|0:1
|Тюмень
|27 тур
|15 мая, среда
|16:00
|Тюмень
|4:1
|Лада-Тольятти
|11 тур
|16 сентября, воскресенье
|18:30
|Лада-Тольятти
|1:0
|Тюмень
|23 тур
|7 сентября, понедельник
|17:00
|Тюмень
|2:1
|Лада-Тольятти
|7 тур
|30 мая, суббота
|17:30
|Лада-Тольятти
|0:0
|Тюмень
|17 тур
|27 июля, среда
|00:00
|Лада-Тольятти
|1:1
|Тюмень
|8 тур
|24 апреля, воскресенье
|00:00
|Тюмень
|0:0
|Лада-Тольятти
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Тюмень
|27
|19
|4
|4
|44:17
|+27
|61
|2.
|Волга Ул
|27
|19
|3
|5
|40:23
|+17
|60
|3.
|КАМАЗ
|27
|15
|4
|8
|44:36
|+8
|49
|4.
|Челябинск
|27
|13
|5
|9
|45:25
|+20
|44
|5.
|Зенит Иж
|27
|10
|10
|7
|28:19
|+9
|40
|6.
|Сызрань-2003
|27
|10
|10
|7
|33:30
|+3
|40