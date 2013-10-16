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Лада-Тольятти - Динамо

16.10.2013, Среда, 18:30 мск Тольятти, стадион Торпедо Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 16 тур Лада-Тольятти - Динамо
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
6 тур
21 августа, среда 18:00 Динамо 2:3 Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
22 тур
21 апреля, воскресенье 18:30 Лада-Тольятти 0:0 Динамо
6 тур
17 августа, пятница 18:00 Динамо 1:1 Лада-Тольятти
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009
26 тур
22 сентября, вторник 17:30 Лада-Тольятти 1:0 Динамо
10 тур
14 июня, воскресенье 18:00 Динамо 5:0 Лада-Тольятти
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Лада-Тольятти 27 9 8 10 31:31 0 35
2. Носта 27 6 11 10 30:32 -2 29
3. 27 5 10 12 17:35 -18 25
4. Динамо Кр 27 5 8 14 16:23 -7 23
5. Спартак Й-О 27 2 12 13 20:41 -21 18
6. Рубин-2 27 3 7 17 18:54 -36 16
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