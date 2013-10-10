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Спартак - Зенит-Ижевск

10.10.2013, Четверг, 18:00 мск Йошкар-Ола, стадион Дружба Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 15 тур Спартак - Зенит-Ижевск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
5 тур
13 августа, вторник 19:00 Зенит-Ижевск 1:1 Спартак
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
18 тур
20 октября, суббота 14:00 Зенит-Ижевск 1:0 Спартак
2 тур
24 июля, вторник 19:00 Спартак 2:2 Зенит-Ижевск
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Лада-Тольятти 27 9 8 10 31:31 0 35
2. Носта 27 6 11 10 30:32 -2 29
3. 27 5 10 12 17:35 -18 25
4. Динамо Кр 27 5 8 14 16:23 -7 23
5. Спартак Й-О 27 2 12 13 20:41 -21 18
6. Рубин-2 27 3 7 17 18:54 -36 16
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