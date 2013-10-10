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Челябинск - Носта

10.10.2013, Четверг, 13:00 мск Челябинск, стадион Центральный Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 15 тур Челябинск - Носта
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
5 тур
13 августа, вторник 17:00 Носта 0:0 Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
30 тур
27 мая, понедельник 16:00 Носта 0:2 Челябинск
14 тур
1 октября, понедельник 14:00 Челябинск 1:1 Носта
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
36 тур
18 мая, пятница 16:00 Носта 1:1 Челябинск
22 тур
9 сентября, пятница 16:00 Челябинск 4:0 Носта
10 тур
18 июня, суббота 00:00 Носта 0:1 Челябинск
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2010
26 тур
30 октября, суббота 14:00 Носта 0:1 Челябинск
1 тур
25 апреля, воскресенье 15:00 Челябинск 2:1 Носта
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тюмень 27 19 4 4 44:17 +27 61
2. Волга Ул 27 19 3 5 40:23 +17 60
3. КАМАЗ 27 15 4 8 44:36 +8 49
4. Челябинск 27 13 5 9 45:25 +20 44
5. Зенит Иж 27 10 10 7 28:19 +9 40
6. Сызрань-2003 27 10 10 7 33:30 +3 40
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