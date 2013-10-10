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Сызрань-2003 - Лада-Тольятти

10.10.2013, Четверг, 19:00 мск Сызрань, стадион Спортивный комплекс "Кристалл" Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 15 тур Сызрань-2003 - Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
5 тур
13 августа, вторник 18:30 Лада-Тольятти 0:0 Сызрань-2003
Россия. Кубок (2013/2014)
1/128 финала
22 июля, понедельник 19:00 Сызрань-2003 2:1 Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
23 тур
27 апреля, суббота 19:00 Сызрань-2003 0:0 Лада-Тольятти
7 тур
24 августа, пятница 18:30 Лада-Тольятти 0:2 Сызрань-2003
Россия. Кубок (2012/2013)
1/128 финала
29 июля, воскресенье 18:30 Лада-Тольятти 1:1
(4:5)п		 Сызрань-2003
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тюмень 27 19 4 4 44:17 +27 61
2. Волга Ул 27 19 3 5 40:23 +17 60
3. КАМАЗ 27 15 4 8 44:36 +8 49
4. Челябинск 27 13 5 9 45:25 +20 44
5. Зенит Иж 27 10 10 7 28:19 +9 40
6. Сызрань-2003 27 10 10 7 33:30 +3 40
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