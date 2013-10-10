Сызрань-2003 - Лада-Тольятти

|5 тур
|13 августа, вторник
|18:30
|Лада-Тольятти
|0:0
|Сызрань-2003
|5 тур
|13 августа, вторник
|18:30
|Лада-Тольятти
|0:0
|Сызрань-2003
|1/128 финала
|22 июля, понедельник
|19:00
|Сызрань-2003
|2:1
|Лада-Тольятти
|23 тур
|27 апреля, суббота
|19:00
|Сызрань-2003
|0:0
|Лада-Тольятти
|7 тур
|24 августа, пятница
|18:30
|Лада-Тольятти
|0:2
|Сызрань-2003
|1/128 финала
|29 июля, воскресенье
|18:30
|Лада-Тольятти
|1:1
(4:5)п
|Сызрань-2003
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Тюмень
|27
|19
|4
|4
|44:17
|+27
|61
|2.
|Волга Ул
|27
|19
|3
|5
|40:23
|+17
|60
|3.
|КАМАЗ
|27
|15
|4
|8
|44:36
|+8
|49
|4.
|Челябинск
|27
|13
|5
|9
|45:25
|+20
|44
|5.
|Зенит Иж
|27
|10
|10
|7
|28:19
|+9
|40
|6.
|Сызрань-2003
|27
|10
|10
|7
|33:30
|+3
|40