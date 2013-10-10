Тюмень - Динамо

|5 тур
|13 августа, вторник
|18:00
|Динамо
|1:0
|Тюмень
|28 тур
|17 октября, понедельник
|17:00
|Тюмень
|3:1
|Динамо
|14 тур
|13 июля, среда
|18:00
|Динамо
|0:3
|Тюмень
|2 тур
|30 апреля, суббота
|15:00
|Тюмень
|0:0
|Динамо
|21 тур
|27 сентября, понедельник
|16:00
|Тюмень
|1:0
|Динамо
|9 тур
|26 июня, суббота
|18:00
|Динамо
|1:5
|Тюмень
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Тюмень
|27
|19
|4
|4
|44:17
|+27
|61
|2.
|Волга Ул
|27
|19
|3
|5
|40:23
|+17
|60
|3.
|КАМАЗ
|27
|15
|4
|8
|44:36
|+8
|49
|4.
|Челябинск
|27
|13
|5
|9
|45:25
|+20
|44
|5.
|Зенит Иж
|27
|10
|10
|7
|28:19
|+9
|40
|6.
|Сызрань-2003
|27
|10
|10
|7
|33:30
|+3
|40