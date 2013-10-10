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Тюмень - Динамо

10.10.2013, Четверг, 17:00 мск Тюмень, стадион Геолог Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 15 тур Тюмень - Динамо
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
5 тур
13 августа, вторник 18:00 Динамо 1:0 Тюмень
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
18 тур
20 октября, суббота 15:00 Тюмень 2:0 Динамо
2 тур
24 июля, вторник 18:00 Динамо 0:0 Тюмень
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
28 тур
17 октября, понедельник 17:00 Тюмень 3:1 Динамо
14 тур
13 июля, среда 18:00 Динамо 0:3 Тюмень
2 тур
30 апреля, суббота 15:00 Тюмень 0:0 Динамо
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2010
21 тур
27 сентября, понедельник 16:00 Тюмень 1:0 Динамо
9 тур
26 июня, суббота 18:00 Динамо 1:5 Тюмень
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009
20 тур
19 августа, среда 17:00 Тюмень 4:0 Динамо
4 тур
10 мая, воскресенье 18:00 Динамо 1:3 Тюмень
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тюмень 27 19 4 4 44:17 +27 61
2. Волга Ул 27 19 3 5 40:23 +17 60
3. КАМАЗ 27 15 4 8 44:36 +8 49
4. Челябинск 27 13 5 9 45:25 +20 44
5. Зенит Иж 27 10 10 7 28:19 +9 40
6. Сызрань-2003 27 10 10 7 33:30 +3 40
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