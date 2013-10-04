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Зенит-Ижевск - Рубин-2

04.10.2013, Пятница, 18:00 мск Ижевск, стадион ЦРС "Зенит" Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 14 тур Зенит-Ижевск - Рубин-2
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
4 тур
7 августа, среда 17:00 Рубин-2 1:1 Зенит-Ижевск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
17 тур
17 октября, среда 17:00 Зенит-Ижевск 4:1 Рубин-2
1 тур
21 июля, суббота 18:00 Рубин-2 1:2 Зенит-Ижевск
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
27 тур
11 октября, вторник 16:00 Рубин-2 0:1 Зенит-Ижевск
26 тур
5 октября, среда 17:00 Зенит-Ижевск 2:0 Рубин-2
1 тур
25 апреля, понедельник 00:00 Рубин-2 1:1 Зенит-Ижевск
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тюмень 27 19 4 4 44:17 +27 61
2. Волга Ул 27 19 3 5 40:23 +17 60
3. КАМАЗ 27 15 4 8 44:36 +8 49
4. Челябинск 27 13 5 9 45:25 +20 44
5. Зенит Иж 27 10 10 7 28:19 +9 40
6. Сызрань-2003 27 10 10 7 33:30 +3 40
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