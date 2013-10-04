Зенит-Ижевск - Рубин-2

|4 тур
|7 августа, среда
|17:00
|Рубин-2
|1:1
|Зенит-Ижевск
|4 тур
|7 августа, среда
|17:00
|Рубин-2
|1:1
|Зенит-Ижевск
|17 тур
|17 октября, среда
|17:00
|Зенит-Ижевск
|4:1
|Рубин-2
|1 тур
|21 июля, суббота
|18:00
|Рубин-2
|1:2
|Зенит-Ижевск
|27 тур
|11 октября, вторник
|16:00
|Рубин-2
|0:1
|Зенит-Ижевск
|26 тур
|5 октября, среда
|17:00
|Зенит-Ижевск
|2:0
|Рубин-2
|1 тур
|25 апреля, понедельник
|00:00
|Рубин-2
|1:1
|Зенит-Ижевск
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Тюмень
|27
|19
|4
|4
|44:17
|+27
|61
|2.
|Волга Ул
|27
|19
|3
|5
|40:23
|+17
|60
|3.
|КАМАЗ
|27
|15
|4
|8
|44:36
|+8
|49
|4.
|Челябинск
|27
|13
|5
|9
|45:25
|+20
|44
|5.
|Зенит Иж
|27
|10
|10
|7
|28:19
|+9
|40
|6.
|Сызрань-2003
|27
|10
|10
|7
|33:30
|+3
|40