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Динамо - Сызрань-2003

04.10.2013, Пятница, 14:00 мск Киров, стадион Россия Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 14 тур Динамо - Сызрань-2003
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
4 тур
7 августа, среда 19:00 Сызрань-2003 1:0 Динамо
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
30 тур
27 мая, понедельник 18:00 Динамо 0:1 Сызрань-2003
14 тур
1 октября, понедельник 19:00 Сызрань-2003 0:1 Динамо
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
35 тур
12 мая, суббота 18:00 Динамо 2:2 Сызрань-2003
21 тур
3 сентября, суббота 19:00 Сызрань-2003 1:1 Динамо
9 тур
12 июня, воскресенье 00:00 Динамо 0:2 Сызрань-2003
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Лада-Тольятти 27 9 8 10 31:31 0 35
2. Носта 27 6 11 10 30:32 -2 29
3. 27 5 10 12 17:35 -18 25
4. Динамо Кр 27 5 8 14 16:23 -7 23
5. Спартак Й-О 27 2 12 13 20:41 -21 18
6. Рубин-2 27 3 7 17 18:54 -36 16
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