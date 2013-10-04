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Лада-Тольятти - Челябинск

04.10.2013, Пятница, 18:30 мск Тольятти, стадион Торпедо Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 14 тур Лада-Тольятти - Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
4 тур
7 августа, среда 16:30 Челябинск 0:0 Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
28 тур
18 мая, суббота 15:00 Челябинск 4:1 Лада-Тольятти
12 тур
19 сентября, среда 18:30 Лада-Тольятти 0:1 Челябинск
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009
24 тур
10 сентября, четверг 15:30 Челябинск 2:0 Лада-Тольятти
8 тур
2 июня, вторник 17:30 Лада-Тольятти 0:2 Челябинск
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Лада-Тольятти 27 9 8 10 31:31 0 35
2. Носта 27 6 11 10 30:32 -2 29
3. 27 5 10 12 17:35 -18 25
4. Динамо Кр 27 5 8 14 16:23 -7 23
5. Спартак Й-О 27 2 12 13 20:41 -21 18
6. Рубин-2 27 3 7 17 18:54 -36 16
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