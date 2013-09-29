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Спартак - Лада-Тольятти

29.09.2013, Воскресенье, 16:00 мск Йошкар-Ола, стадион Дружба Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 13 тур Спартак - Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
3 тур
1 августа, четверг 18:30 Лада-Тольятти 1:1 Спартак
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
20 тур
29 октября, понедельник 18:00 Спартак 0:2 Лада-Тольятти
4 тур
5 августа, воскресенье 18:30 Лада-Тольятти 5:3 Спартак
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Лада-Тольятти 27 9 8 10 31:31 0 35
2. Носта 27 6 11 10 30:32 -2 29
3. 27 5 10 12 17:35 -18 25
4. Динамо Кр 27 5 8 14 16:23 -7 23
5. Спартак Й-О 27 2 12 13 20:41 -21 18
6. Рубин-2 27 3 7 17 18:54 -36 16
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