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Сызрань-2003 - Челябинск

24.09.2013, Вторник, 19:00 мск Сызрань, стадион Спортивный комплекс "Кристалл" Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 12 тур Сызрань-2003 - Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2013/2014)
2 тур
26 июля, пятница 16:30 Челябинск 1:3 Сызрань-2003
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
20 тур
27 октября, суббота 18:00 Сызрань-2003 0:1 Челябинск
4 тур
5 августа, воскресенье 15:00 Челябинск 1:1 Сызрань-2003
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
32 тур
24 апреля, вторник 19:00 Сызрань-2003 1:2 Челябинск
18 тур
16 августа, вторник 16:30 Челябинск 0:0 Сызрань-2003
6 тур
24 мая, вторник 19:00 Сызрань-2003 0:1 Челябинск
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тюмень 27 19 4 4 44:17 +27 61
2. Волга Ул 27 19 3 5 40:23 +17 60
3. КАМАЗ 27 15 4 8 44:36 +8 49
4. Челябинск 27 13 5 9 45:25 +20 44
5. Зенит Иж 27 10 10 7 28:19 +9 40
6. Сызрань-2003 27 10 10 7 33:30 +3 40
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