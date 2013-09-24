Сызрань-2003 - Челябинск

|2 тур
|26 июля, пятница
|16:30
|Челябинск
|1:3
|Сызрань-2003
|2 тур
|26 июля, пятница
|16:30
|Челябинск
|1:3
|Сызрань-2003
|20 тур
|27 октября, суббота
|18:00
|Сызрань-2003
|0:1
|Челябинск
|4 тур
|5 августа, воскресенье
|15:00
|Челябинск
|1:1
|Сызрань-2003
|32 тур
|24 апреля, вторник
|19:00
|Сызрань-2003
|1:2
|Челябинск
|18 тур
|16 августа, вторник
|16:30
|Челябинск
|0:0
|Сызрань-2003
|6 тур
|24 мая, вторник
|19:00
|Сызрань-2003
|0:1
|Челябинск
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Тюмень
|27
|19
|4
|4
|44:17
|+27
|61
|2.
|Волга Ул
|27
|19
|3
|5
|40:23
|+17
|60
|3.
|КАМАЗ
|27
|15
|4
|8
|44:36
|+8
|49
|4.
|Челябинск
|27
|13
|5
|9
|45:25
|+20
|44
|5.
|Зенит Иж
|27
|10
|10
|7
|28:19
|+9
|40
|6.
|Сызрань-2003
|27
|10
|10
|7
|33:30
|+3
|40