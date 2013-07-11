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Зальцбург - Шальке-04

11.07.2013, Четверг, 21:30 мск Зальцбург, стадион Ред Булл Арена Товарищеские матчи Зальцбург - Шальке-04
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