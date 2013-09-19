Рубин-2 - Сызрань-2003

|27 тур
|15 мая, среда
|19:00
|Сызрань-2003
|1:0
|Рубин-2
|11 тур
|16 сентября, воскресенье
|17:00
|Рубин-2
|2:1
|Сызрань-2003
|27 тур
|15 мая, среда
|19:00
|Сызрань-2003
|1:0
|Рубин-2
|11 тур
|16 сентября, воскресенье
|17:00
|Рубин-2
|2:1
|Сызрань-2003
|37 тур
|24 мая, четверг
|16:00
|Рубин-2
|0:2
|Сызрань-2003
|23 тур
|15 сентября, четверг
|19:00
|Сызрань-2003
|4:1
|Рубин-2
|11 тур
|24 июня, пятница
|17:00
|Рубин-2
|0:1
|Сызрань-2003
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Лада-Тольятти
|27
|9
|8
|10
|31:31
|0
|35
|2.
|Носта
|27
|6
|11
|10
|30:32
|-2
|29
|3.
|27
|5
|10
|12
|17:35
|-18
|25
|4.
|Динамо Кр
|27
|5
|8
|14
|16:23
|-7
|23
|5.
|Спартак Й-О
|27
|2
|12
|13
|20:41
|-21
|18
|6.
|Рубин-2
|27
|3
|7
|17
|18:54
|-36
|16