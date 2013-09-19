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Рубин-2 - Сызрань-2003

19.09.2013, Четверг, 16:00 мск Казань, стадион Рубин Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 11 тур Рубин-2 - Сызрань-2003
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
27 тур
15 мая, среда 19:00 Сызрань-2003 1:0 Рубин-2
11 тур
16 сентября, воскресенье 17:00 Рубин-2 2:1 Сызрань-2003
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
37 тур
24 мая, четверг 16:00 Рубин-2 0:2 Сызрань-2003
23 тур
15 сентября, четверг 19:00 Сызрань-2003 4:1 Рубин-2
11 тур
24 июня, пятница 17:00 Рубин-2 0:1 Сызрань-2003
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Лада-Тольятти 27 9 8 10 31:31 0 35
2. Носта 27 6 11 10 30:32 -2 29
3. 27 5 10 12 17:35 -18 25
4. Динамо Кр 27 5 8 14 16:23 -7 23
5. Спартак Й-О 27 2 12 13 20:41 -21 18
6. Рубин-2 27 3 7 17 18:54 -36 16
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