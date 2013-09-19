Введите ваш ник на сайте

КАМАЗ - Лада-Тольятти

19.09.2013, Четверг, 18:00 мск Набережные Челны, стадион КАМАЗ Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 11 тур КАМАЗ - Лада-Тольятти
Россия. Кубок (2013/2014)
1/256 финала
12 июля, пятница 18:30 Лада-Тольятти 1:0 КАМАЗ
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
30 тур
27 мая, понедельник 18:30 Лада-Тольятти 2:0 КАМАЗ
14 тур
1 октября, понедельник 18:00 КАМАЗ 0:1 Лада-Тольятти
Чемпионат России 1996
26 тур
7 сентября, суббота 00:00 КАМАЗ 2:0 Лада-Тольятти
9 тур
27 апреля, суббота 00:00 Лада-Тольятти 1:0 КАМАЗ
Чемпионат России 1994
18 тур
3 августа, среда 00:00 КАМАЗ 1:0 Лада-Тольятти
11 тур
10 мая, вторник 00:00 Лада-Тольятти 2:4 КАМАЗ
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тюмень 27 19 4 4 44:17 +27 61
2. Волга Ул 27 19 3 5 40:23 +17 60
3. КАМАЗ 27 15 4 8 44:36 +8 49
4. Челябинск 27 13 5 9 45:25 +20 44
5. Зенит Иж 27 10 10 7 28:19 +9 40
6. Сызрань-2003 27 10 10 7 33:30 +3 40
...
  • Читайте нас: 