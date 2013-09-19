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Тюмень - Зенит-Ижевск

19.09.2013, Четверг, 17:00 мск Тюмень, стадион Геолог Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 11 тур Тюмень - Зенит-Ижевск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
25 тур
6 мая, понедельник 18:00 Зенит-Ижевск 1:4 Тюмень
9 тур
5 сентября, среда 17:00 Тюмень 2:1 Зенит-Ижевск
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
32 тур
24 апреля, вторник 17:00 Тюмень 6:3 Зенит-Ижевск
18 тур
16 августа, вторник 18:00 Зенит-Ижевск 1:0 Тюмень
6 тур
24 мая, вторник 14:30 Тюмень 2:1 Зенит-Ижевск
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тюмень 27 19 4 4 44:17 +27 61
2. Волга Ул 27 19 3 5 40:23 +17 60
3. КАМАЗ 27 15 4 8 44:36 +8 49
4. Челябинск 27 13 5 9 45:25 +20 44
5. Зенит Иж 27 10 10 7 28:19 +9 40
6. Сызрань-2003 27 10 10 7 33:30 +3 40
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