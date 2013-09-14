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Носта - Зенит-Ижевск

14.09.2013, Суббота, 15:00 мск Новотроицк, стадион Юность Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 10 тур Носта - Зенит-Ижевск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
31 тур
2 июня, воскресенье 18:00 Зенит-Ижевск 4:0 Носта
15 тур
8 октября, понедельник 15:00 Носта 0:2 Зенит-Ижевск
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
35 тур
12 мая, суббота 18:00 Зенит-Ижевск 6:0 Носта
21 тур
3 сентября, суббота 16:00 Носта 0:0 Зенит-Ижевск
9 тур
12 июня, воскресенье 00:00 Зенит-Ижевск 0:0 Носта
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Лада-Тольятти 27 9 8 10 31:31 0 35
2. Носта 27 6 11 10 30:32 -2 29
3. 27 5 10 12 17:35 -18 25
4. Динамо Кр 27 5 8 14 16:23 -7 23
5. Спартак Й-О 27 2 12 13 20:41 -21 18
6. Рубин-2 27 3 7 17 18:54 -36 16
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