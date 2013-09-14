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Лада-Тольятти - Волга

14.09.2013, Суббота, 18:30 мск Тольятти, стадион Торпедо Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 10 тур Лада-Тольятти - Волга
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
32 тур
2 июня, воскресенье 18:00 Волга 0:2 Лада-Тольятти
16 тур
11 октября, четверг 18:30 Лада-Тольятти 2:0 Волга
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009
22 тур
30 августа, воскресенье 17:00 Лада-Тольятти 1:0 Волга
6 тур
22 мая, пятница 18:00 Волга 2:0 Лада-Тольятти
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Лада-Тольятти 27 9 8 10 31:31 0 35
2. Носта 27 6 11 10 30:32 -2 29
3. 27 5 10 12 17:35 -18 25
4. Динамо Кр 27 5 8 14 16:23 -7 23
5. Спартак Й-О 27 2 12 13 20:41 -21 18
6. Рубин-2 27 3 7 17 18:54 -36 16
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