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Челябинск - Рубин-2

14.09.2013, Суббота, 15:00 мск Челябинск, стадион Центральный Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 10 тур Челябинск - Рубин-2
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
32 тур
5 июня, среда 13:00 Челябинск 4:1 Рубин-2
16 тур
11 октября, четверг 15:00 Рубин-2 1:1 Челябинск
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
28 тур
17 октября, понедельник 14:00 Челябинск 2:0 Рубин-2
14 тур
13 июля, среда 17:00 Рубин-2 0:1 Челябинск
2 тур
30 апреля, суббота 15:00 Челябинск 2:1 Рубин-2
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2010
17 тур
31 августа, вторник 18:00 Рубин-2 1:3 Челябинск
5 тур
27 мая, четверг 16:30 Челябинск 1:0 Рубин-2
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009
21 тур
27 августа, четверг 16:00 Рубин-2 2:5 Челябинск
5 тур
19 мая, вторник 16:30 Челябинск 0:1 Рубин-2
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тюмень 27 19 4 4 44:17 +27 61
2. Волга Ул 27 19 3 5 40:23 +17 60
3. КАМАЗ 27 15 4 8 44:36 +8 49
4. Челябинск 27 13 5 9 45:25 +20 44
5. Зенит Иж 27 10 10 7 28:19 +9 40
6. Сызрань-2003 27 10 10 7 33:30 +3 40
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