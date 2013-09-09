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Зенит-Ижевск - Лада-Тольятти

09.09.2013, Понедельник, 18:00 мск Ижевск, стадион ЦРС "Зенит" Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 9 тур Зенит-Ижевск - Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
29 тур
24 мая, пятница 18:30 Лада-Тольятти 3:1 Зенит-Ижевск
13 тур
28 сентября, пятница 17:00 Зенит-Ижевск 2:3 Лада-Тольятти
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тюмень 27 19 4 4 44:17 +27 61
2. Волга Ул 27 19 3 5 40:23 +17 60
3. КАМАЗ 27 15 4 8 44:36 +8 49
4. Челябинск 27 13 5 9 45:25 +20 44
5. Зенит Иж 27 10 10 7 28:19 +9 40
6. Сызрань-2003 27 10 10 7 33:30 +3 40
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