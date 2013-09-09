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Носта - Тюмень

09.09.2013, Понедельник, 15:00 мск Новотроицк, стадион Юность Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 9 тур Носта - Тюмень
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
29 тур
24 мая, пятница 16:00 Носта 0:3 Тюмень
13 тур
4 октября, четверг 17:00 Тюмень 2:1 Носта
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
37 тур
24 мая, четверг 17:00 Тюмень 2:0 Носта
23 тур
15 сентября, четверг 16:00 Носта 0:1 Тюмень
11 тур
24 июня, пятница 17:00 Тюмень 2:0 Носта
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2010
24 тур
17 октября, воскресенье 15:00 Носта 3:3 Тюмень
12 тур
19 июля, понедельник 17:00 Тюмень 5:1 Носта
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Лада-Тольятти 27 9 8 10 31:31 0 35
2. Носта 27 6 11 10 30:32 -2 29
3. 27 5 10 12 17:35 -18 25
4. Динамо Кр 27 5 8 14 16:23 -7 23
5. Спартак Й-О 27 2 12 13 20:41 -21 18
6. Рубин-2 27 3 7 17 18:54 -36 16
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