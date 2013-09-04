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Тюмень - Рубин-2

04.09.2013, Среда, 17:00 мск Тюмень, стадион Геолог Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 8 тур Тюмень - Рубин-2
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
31 тур
2 июня, воскресенье 18:00 Тюмень 2:0 Рубин-2
15 тур
8 октября, понедельник 15:00 Рубин-2 0:2 Тюмень
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
29 тур
23 октября, воскресенье 16:00 Рубин-2 0:1 Тюмень
15 тур
20 июля, среда 00:00 Тюмень 2:1 Рубин-2
3 тур
6 мая, пятница 14:00 Рубин-2 2:1 Тюмень
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2010
15 тур
17 августа, вторник 18:00 Рубин-2 1:4 Тюмень
3 тур
11 мая, вторник 16:00 Тюмень 4:0 Рубин-2
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009
22 тур
30 августа, воскресенье 16:00 Рубин-2 1:2 Тюмень
6 тур
22 мая, пятница 16:00 Тюмень 4:0 Рубин-2
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тюмень 27 19 4 4 44:17 +27 61
2. Волга Ул 27 19 3 5 40:23 +17 60
3. КАМАЗ 27 15 4 8 44:36 +8 49
4. Челябинск 27 13 5 9 45:25 +20 44
5. Зенит Иж 27 10 10 7 28:19 +9 40
6. Сызрань-2003 27 10 10 7 33:30 +3 40
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