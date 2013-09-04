Тюмень - Рубин-2

|31 тур
|2 июня, воскресенье
|18:00
|Тюмень
|2:0
|Рубин-2
|15 тур
|8 октября, понедельник
|15:00
|Рубин-2
|0:2
|Тюмень
|31 тур
|2 июня, воскресенье
|18:00
|Тюмень
|2:0
|Рубин-2
|15 тур
|8 октября, понедельник
|15:00
|Рубин-2
|0:2
|Тюмень
|29 тур
|23 октября, воскресенье
|16:00
|Рубин-2
|0:1
|Тюмень
|15 тур
|20 июля, среда
|00:00
|Тюмень
|2:1
|Рубин-2
|3 тур
|6 мая, пятница
|14:00
|Рубин-2
|2:1
|Тюмень
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Тюмень
|27
|19
|4
|4
|44:17
|+27
|61
|2.
|Волга Ул
|27
|19
|3
|5
|40:23
|+17
|60
|3.
|КАМАЗ
|27
|15
|4
|8
|44:36
|+8
|49
|4.
|Челябинск
|27
|13
|5
|9
|45:25
|+20
|44
|5.
|Зенит Иж
|27
|10
|10
|7
|28:19
|+9
|40
|6.
|Сызрань-2003
|27
|10
|10
|7
|33:30
|+3
|40