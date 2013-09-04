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Лада-Тольятти - Носта

04.09.2013, Среда, 18:30 мск Тольятти, стадион Торпедо Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 8 тур Лада-Тольятти - Носта
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
17 тур
17 октября, среда 18:30 Лада-Тольятти 2:0 Носта
1 тур
21 июля, суббота 17:00 Носта 1:1 Лада-Тольятти
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Лада-Тольятти 27 9 8 10 31:31 0 35
2. Носта 27 6 11 10 30:32 -2 29
3. 27 5 10 12 17:35 -18 25
4. Динамо Кр 27 5 8 14 16:23 -7 23
5. Спартак Й-О 27 2 12 13 20:41 -21 18
6. Рубин-2 27 3 7 17 18:54 -36 16
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