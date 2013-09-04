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Динамо - Зенит-Ижевск

04.09.2013, Среда, 17:00 мск Киров, стадион Россия Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 8 тур Динамо - Зенит-Ижевск
Россия. Кубок (2013/2014)
1/128 финала
22 июля, понедельник 18:00 Динамо 0:1 Зенит-Ижевск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
20 тур
29 октября, понедельник 14:00 Динамо 1:1 Зенит-Ижевск
4 тур
5 августа, воскресенье 18:00 Зенит-Ижевск 3:2 Динамо
Россия. Кубок (2012/2013)
1/256 финала
15 июля, воскресенье 18:00 Динамо 0:3 Зенит-Ижевск
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
39 тур
5 июня, вторник 17:00 Зенит-Ижевск 0:1 Динамо
25 тур
29 сентября, четверг 16:00 Динамо 0:2 Зенит-Ижевск
13 тур
7 июля, четверг 18:00 Зенит-Ижевск 1:0 Динамо
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Лада-Тольятти 27 9 8 10 31:31 0 35
2. Носта 27 6 11 10 30:32 -2 29
3. 27 5 10 12 17:35 -18 25
4. Динамо Кр 27 5 8 14 16:23 -7 23
5. Спартак Й-О 27 2 12 13 20:41 -21 18
6. Рубин-2 27 3 7 17 18:54 -36 16
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