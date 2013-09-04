Динамо - Зенит-Ижевск

|1/128 финала
|22 июля, понедельник
|18:00
|Динамо
|0:1
|Зенит-Ижевск
|1/128 финала
|22 июля, понедельник
|18:00
|Динамо
|0:1
|Зенит-Ижевск
|20 тур
|29 октября, понедельник
|14:00
|Динамо
|1:1
|Зенит-Ижевск
|4 тур
|5 августа, воскресенье
|18:00
|Зенит-Ижевск
|3:2
|Динамо
|1/256 финала
|15 июля, воскресенье
|18:00
|Динамо
|0:3
|Зенит-Ижевск
|39 тур
|5 июня, вторник
|17:00
|Зенит-Ижевск
|0:1
|Динамо
|25 тур
|29 сентября, четверг
|16:00
|Динамо
|0:2
|Зенит-Ижевск
|13 тур
|7 июля, четверг
|18:00
|Зенит-Ижевск
|1:0
|Динамо
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Лада-Тольятти
|27
|9
|8
|10
|31:31
|0
|35
|2.
|Носта
|27
|6
|11
|10
|30:32
|-2
|29
|3.
|27
|5
|10
|12
|17:35
|-18
|25
|4.
|Динамо Кр
|27
|5
|8
|14
|16:23
|-7
|23
|5.
|Спартак Й-О
|27
|2
|12
|13
|20:41
|-21
|18
|6.
|Рубин-2
|27
|3
|7
|17
|18:54
|-36
|16