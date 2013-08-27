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Волга - Челябинск

27.08.2013, Вторник, 18:00 мск Ульяновск, стадион Труд Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 7 тур Волга - Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
27 тур
15 мая, среда 16:30 Челябинск 1:1 Волга
11 тур
16 сентября, воскресенье 18:00 Волга 0:0 Челябинск
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
35 тур
12 мая, суббота 16:30 Челябинск 2:2 Волга
21 тур
3 сентября, суббота 18:00 Волга 1:0 Челябинск
9 тур
12 июня, воскресенье 00:00 Челябинск 0:1 Волга
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2010
24 тур
17 октября, воскресенье 16:00 Волга 1:2 Челябинск
12 тур
19 июля, понедельник 16:30 Челябинск 1:1 Волга
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009
32 тур
25 октября, воскресенье 14:00 Челябинск 1:1 Волга
16 тур
18 июля, суббота 18:00 Волга 1:1 Челябинск
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тюмень 27 19 4 4 44:17 +27 61
2. Волга Ул 27 19 3 5 40:23 +17 60
3. КАМАЗ 27 15 4 8 44:36 +8 49
4. Челябинск 27 13 5 9 45:25 +20 44
5. Зенит Иж 27 10 10 7 28:19 +9 40
6. Сызрань-2003 27 10 10 7 33:30 +3 40
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