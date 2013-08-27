Волга - Челябинск

|27 тур
|15 мая, среда
|16:30
|Челябинск
|1:1
|Волга
|11 тур
|16 сентября, воскресенье
|18:00
|Волга
|0:0
|Челябинск
|27 тур
|15 мая, среда
|16:30
|Челябинск
|1:1
|Волга
|11 тур
|16 сентября, воскресенье
|18:00
|Волга
|0:0
|Челябинск
|35 тур
|12 мая, суббота
|16:30
|Челябинск
|2:2
|Волга
|21 тур
|3 сентября, суббота
|18:00
|Волга
|1:0
|Челябинск
|9 тур
|12 июня, воскресенье
|00:00
|Челябинск
|0:1
|Волга
|24 тур
|17 октября, воскресенье
|16:00
|Волга
|1:2
|Челябинск
|12 тур
|19 июля, понедельник
|16:30
|Челябинск
|1:1
|Волга
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Тюмень
|27
|19
|4
|4
|44:17
|+27
|61
|2.
|Волга Ул
|27
|19
|3
|5
|40:23
|+17
|60
|3.
|КАМАЗ
|27
|15
|4
|8
|44:36
|+8
|49
|4.
|Челябинск
|27
|13
|5
|9
|45:25
|+20
|44
|5.
|Зенит Иж
|27
|10
|10
|7
|28:19
|+9
|40
|6.
|Сызрань-2003
|27
|10
|10
|7
|33:30
|+3
|40