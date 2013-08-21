Сызрань-2003 - Носта

|1/256 финала
|12 июля, пятница
|19:00
|Сызрань-2003
|1:0
|Носта
|1/256 финала
|12 июля, пятница
|19:00
|Сызрань-2003
|1:0
|Носта
|25 тур
|6 мая, понедельник
|16:00
|Носта
|1:3
|Сызрань-2003
|9 тур
|5 сентября, среда
|19:00
|Сызрань-2003
|1:1
|Носта
|27 тур
|11 октября, вторник
|15:00
|Носта
|0:2
|Сызрань-2003
|26 тур
|5 октября, среда
|19:00
|Сызрань-2003
|2:0
|Носта
|1 тур
|24 апреля, воскресенье
|00:00
|Носта
|0:1
|Сызрань-2003
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Тюмень
|27
|19
|4
|4
|44:17
|+27
|61
|2.
|Волга Ул
|27
|19
|3
|5
|40:23
|+17
|60
|3.
|КАМАЗ
|27
|15
|4
|8
|44:36
|+8
|49
|4.
|Челябинск
|27
|13
|5
|9
|45:25
|+20
|44
|5.
|Зенит Иж
|27
|10
|10
|7
|28:19
|+9
|40
|6.
|Сызрань-2003
|27
|10
|10
|7
|33:30
|+3
|40