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Сызрань-2003 - Носта

21.08.2013, Среда, 19:00 мск Сызрань, стадион Спортивный комплекс "Кристалл" Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 6 тур Сызрань-2003 - Носта
Россия. Кубок (2013/2014)
1/256 финала
12 июля, пятница 19:00 Сызрань-2003 1:0 Носта
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
25 тур
6 мая, понедельник 16:00 Носта 1:3 Сызрань-2003
9 тур
5 сентября, среда 19:00 Сызрань-2003 1:1 Носта
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
27 тур
11 октября, вторник 15:00 Носта 0:2 Сызрань-2003
26 тур
5 октября, среда 19:00 Сызрань-2003 2:0 Носта
1 тур
24 апреля, воскресенье 00:00 Носта 0:1 Сызрань-2003
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тюмень 27 19 4 4 44:17 +27 61
2. Волга Ул 27 19 3 5 40:23 +17 60
3. КАМАЗ 27 15 4 8 44:36 +8 49
4. Челябинск 27 13 5 9 45:25 +20 44
5. Зенит Иж 27 10 10 7 28:19 +9 40
6. Сызрань-2003 27 10 10 7 33:30 +3 40
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