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Челябинск - Зенит-Ижевск

21.08.2013, Среда, 16:30 мск Челябинск, стадион Центральный Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 6 тур Челябинск - Зенит-Ижевск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
26 тур
9 мая, четверг 18:00 Зенит-Ижевск 2:1 Челябинск
10 тур
8 сентября, суббота 15:00 Челябинск 3:1 Зенит-Ижевск
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
31 тур
18 апреля, среда 18:00 Зенит-Ижевск 0:0 Челябинск
17 тур
10 августа, среда 16:30 Челябинск 2:1 Зенит-Ижевск
5 тур
18 мая, среда 18:00 Зенит-Ижевск 1:2 Челябинск
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тюмень 27 19 4 4 44:17 +27 61
2. Волга Ул 27 19 3 5 40:23 +17 60
3. КАМАЗ 27 15 4 8 44:36 +8 49
4. Челябинск 27 13 5 9 45:25 +20 44
5. Зенит Иж 27 10 10 7 28:19 +9 40
6. Сызрань-2003 27 10 10 7 33:30 +3 40
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