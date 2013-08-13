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Динамо - Тюмень

13.08.2013, Вторник, 18:00 мск Киров, стадион Россия Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 5 тур Динамо - Тюмень
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
18 тур
20 октября, суббота 15:00 Тюмень 2:0 Динамо
2 тур
24 июля, вторник 18:00 Динамо 0:0 Тюмень
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
28 тур
17 октября, понедельник 17:00 Тюмень 3:1 Динамо
14 тур
13 июля, среда 18:00 Динамо 0:3 Тюмень
2 тур
30 апреля, суббота 15:00 Тюмень 0:0 Динамо
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2010
21 тур
27 сентября, понедельник 16:00 Тюмень 1:0 Динамо
9 тур
26 июня, суббота 18:00 Динамо 1:5 Тюмень
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009
20 тур
19 августа, среда 17:00 Тюмень 4:0 Динамо
4 тур
10 мая, воскресенье 18:00 Динамо 1:3 Тюмень
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Лада-Тольятти 27 9 8 10 31:31 0 35
2. Носта 27 6 11 10 30:32 -2 29
3. 27 5 10 12 17:35 -18 25
4. Динамо Кр 27 5 8 14 16:23 -7 23
5. Спартак Й-О 27 2 12 13 20:41 -21 18
6. Рубин-2 27 3 7 17 18:54 -36 16
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