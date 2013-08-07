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Сызрань-2003 - Динамо

07.08.2013, Среда, 19:00 мск Сызрань, стадион Спортивный комплекс "Кристалл" Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 4 тур Сызрань-2003 - Динамо
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
30 тур
27 мая, понедельник 18:00 Динамо 0:1 Сызрань-2003
14 тур
1 октября, понедельник 19:00 Сызрань-2003 0:1 Динамо
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
35 тур
12 мая, суббота 18:00 Динамо 2:2 Сызрань-2003
21 тур
3 сентября, суббота 19:00 Сызрань-2003 1:1 Динамо
9 тур
12 июня, воскресенье 00:00 Динамо 0:2 Сызрань-2003
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тюмень 27 19 4 4 44:17 +27 61
2. Волга Ул 27 19 3 5 40:23 +17 60
3. КАМАЗ 27 15 4 8 44:36 +8 49
4. Челябинск 27 13 5 9 45:25 +20 44
5. Зенит Иж 27 10 10 7 28:19 +9 40
6. Сызрань-2003 27 10 10 7 33:30 +3 40
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