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Челябинск - Лада-Тольятти

07.08.2013, Среда, 16:30 мск Челябинск, стадион Центральный Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 4 тур Челябинск - Лада-Тольятти
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
28 тур
18 мая, суббота 15:00 Челябинск 4:1 Лада-Тольятти
12 тур
19 сентября, среда 18:30 Лада-Тольятти 0:1 Челябинск
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009
24 тур
10 сентября, четверг 15:30 Челябинск 2:0 Лада-Тольятти
8 тур
2 июня, вторник 17:30 Лада-Тольятти 0:2 Челябинск
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Тюмень 27 19 4 4 44:17 +27 61
2. Волга Ул 27 19 3 5 40:23 +17 60
3. КАМАЗ 27 15 4 8 44:36 +8 49
4. Челябинск 27 13 5 9 45:25 +20 44
5. Зенит Иж 27 10 10 7 28:19 +9 40
6. Сызрань-2003 27 10 10 7 33:30 +3 40
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