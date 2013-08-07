Челябинск - Лада-Тольятти

|28 тур
|18 мая, суббота
|15:00
|Челябинск
|4:1
|Лада-Тольятти
|12 тур
|19 сентября, среда
|18:30
|Лада-Тольятти
|0:1
|Челябинск
|28 тур
|18 мая, суббота
|15:00
|Челябинск
|4:1
|Лада-Тольятти
|12 тур
|19 сентября, среда
|18:30
|Лада-Тольятти
|0:1
|Челябинск
|24 тур
|10 сентября, четверг
|15:30
|Челябинск
|2:0
|Лада-Тольятти
|8 тур
|2 июня, вторник
|17:30
|Лада-Тольятти
|0:2
|Челябинск
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Тюмень
|27
|19
|4
|4
|44:17
|+27
|61
|2.
|Волга Ул
|27
|19
|3
|5
|40:23
|+17
|60
|3.
|КАМАЗ
|27
|15
|4
|8
|44:36
|+8
|49
|4.
|Челябинск
|27
|13
|5
|9
|45:25
|+20
|44
|5.
|Зенит Иж
|27
|10
|10
|7
|28:19
|+9
|40
|6.
|Сызрань-2003
|27
|10
|10
|7
|33:30
|+3
|40