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Носта - Рубин-2

01.08.2013, Четверг, 17:00 мск Новотроицк, стадион Юность Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 3 тур Носта - Рубин-2
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
21 тур
18 апреля, четверг 15:00 Носта 0:1 Рубин-2
5 тур
14 августа, вторник 17:00 Рубин-2 4:1 Носта
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
32 тур
24 апреля, вторник 15:00 Носта 2:0 Рубин-2
18 тур
16 августа, вторник 17:00 Рубин-2 3:0 Носта
6 тур
24 мая, вторник 12:00 Носта 0:3 Рубин-2
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2010
22 тур
4 октября, понедельник 16:00 Носта 2:1 Рубин-2
10 тур
4 июля, воскресенье 18:00 Рубин-2 0:1 Носта
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Лада-Тольятти 27 9 8 10 31:31 0 35
2. Носта 27 6 11 10 30:32 -2 29
3. 27 5 10 12 17:35 -18 25
4. Динамо Кр 27 5 8 14 16:23 -7 23
5. Спартак Й-О 27 2 12 13 20:41 -21 18
6. Рубин-2 27 3 7 17 18:54 -36 16
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