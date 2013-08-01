Динамо - Челябинск

|17 тур
|17 октября, среда
|13:00
|Челябинск
|1:0
|Динамо
|1 тур
|21 июля, суббота
|18:00
|Динамо
|0:0
|Челябинск
|17 тур
|17 октября, среда
|13:00
|Челябинск
|1:0
|Динамо
|1 тур
|21 июля, суббота
|18:00
|Динамо
|0:0
|Челябинск
|27 тур
|11 октября, вторник
|15:00
|Динамо
|1:1
|Челябинск
|26 тур
|5 октября, среда
|14:00
|Челябинск
|2:1
|Динамо
|1 тур
|24 апреля, воскресенье
|00:00
|Динамо
|0:2
|Челябинск
|23 тур
|10 октября, воскресенье
|16:30
|Челябинск
|2:0
|Динамо
|11 тур
|11 июля, воскресенье
|18:00
|Динамо
|0:2
|Челябинск
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Лада-Тольятти
|27
|9
|8
|10
|31:31
|0
|35
|2.
|Носта
|27
|6
|11
|10
|30:32
|-2
|29
|3.
|27
|5
|10
|12
|17:35
|-18
|25
|4.
|Динамо Кр
|27
|5
|8
|14
|16:23
|-7
|23
|5.
|Спартак Й-О
|27
|2
|12
|13
|20:41
|-21
|18
|6.
|Рубин-2
|27
|3
|7
|17
|18:54
|-36
|16