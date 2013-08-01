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Динамо - Челябинск

01.08.2013, Четверг, 18:00 мск Киров, стадион Россия Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 3 тур Динамо - Челябинск
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2012/2013)
17 тур
17 октября, среда 13:00 Челябинск 1:0 Динамо
1 тур
21 июля, суббота 18:00 Динамо 0:0 Челябинск
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье (2011/2012)
27 тур
11 октября, вторник 15:00 Динамо 1:1 Челябинск
26 тур
5 октября, среда 14:00 Челябинск 2:1 Динамо
1 тур
24 апреля, воскресенье 00:00 Динамо 0:2 Челябинск
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2010
23 тур
10 октября, воскресенье 16:30 Челябинск 2:0 Динамо
11 тур
11 июля, воскресенье 18:00 Динамо 0:2 Челябинск
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009
19 тур
16 августа, воскресенье 16:00 Челябинск 3:1 Динамо
3 тур
7 мая, четверг 18:00 Динамо 0:0 Челябинск
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Лада-Тольятти 27 9 8 10 31:31 0 35
2. Носта 27 6 11 10 30:32 -2 29
3. 27 5 10 12 17:35 -18 25
4. Динамо Кр 27 5 8 14 16:23 -7 23
5. Спартак Й-О 27 2 12 13 20:41 -21 18
6. Рубин-2 27 3 7 17 18:54 -36 16
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